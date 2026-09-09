Autogara Borșa și-a intrat pe deplin în funcțiune cu curse interne și internaționale

Autogara Borșa are de acum pagină oficială de Facebook și pagină web: infoborsa.ro, unde se găsesc informații despre curse, operatori, ore de plecare și sosire și date de contact. De asemenea, au început cursele zilnice spre diferite destinații.

Astfel, Autogara Borșa a deschis primele curse regulate zilnice, operate pe rutele:

BAIA BORȘA → BORȘA → CLUJ-NAPOCA, după următorul program:

– 04:00 – Baia Borșa → 04:15 Borșa → 08:00 Cluj-Napoca

– 15:00 – Baia Borșa → 15:15 Borșa → 19:00 Cluj-Napoca;

CLUJ-NAPOCA → BORȘA → BAIA BORȘA:

– 07:30 – Cluj-Napoca → 11:15 Borșa → 11:30 Baia Borșa

– 14:00 – Cluj-Napoca → 17:45 Borșa → 18:00 Baia Borșa.

Cursele se desfășoară zilnic. În imediata vecinătate a autogării se află și stație de taxi, pentru călătorii care doresc să își continue drumul. Începând de luni, și operatorii de transport internațional (Italia, Belgia, Anglia și alte destinații) preiau și predau coletele în incinta autogării. Important de știut: stațiile din zona centrală, inclusiv cele vizavi de Unicarm și de la intersecția cu Floare de Colț, au fost desființate.

Toate plecările și sosirile se vor face exclusiv din Autogara Borșa. Pentru cursele locale (Complex, Baia Borșa, Gară, Repedea) și interurbane (Vișeu de Sus, Sighetu Marmației), stațiile de îmbarcare/debarcare vor fi în zona parcării centrale, vizavi de Hotel Iezer.