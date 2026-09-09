Doi tineri, depistați de jandarmi cu o substanță vegetală suspectă

Doi tineri au fost depistați de jandarmi, marți seara (8 septembrie), în zona străzii Păltinișului din Baia Mare, în timp ce aveau asupra lor o substanță vegetală suspectă.

În jurul orei 20.00, un echipaj de jandarmerie care patrula pedestru în zonă a observat doi tineri cu un comportament suspect. Jandarmii au simțit și un miros puternic și înțepător în apropierea acestora.

Sub banca pe care se aflau cei doi a fost găsit un plic transparent care conținea o substanță vegetală de culoare verde-oliv, susceptibilă de a fi interzisă la deținere. În apropiere se afla și un pachet de foițe pentru confecționarea țigărilor.

Cei doi au fost legitimați și întrebați despre proveniența plicului, însă au susținut că nu știu cui aparține și cum a ajuns acolo.

Tinerii au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Baia Mare pentru continuarea verificărilor și efectuarea procedurilor legale. Substanța găsită a fost ridicată și predată autorităților competente pentru verificări.