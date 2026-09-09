Elevii de la un liceu din Baia Mare vor face practică la Electrica

Peste 300 de elevi din 14 unități de învățământ beneficiază de sprijinul companiei și de stagii de practică în cadrul DEER Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), cel mai mare operator național de distribuție a energiei electrice.

În acest an școlar, 119 elevi ai claselor a IX-a se alătură celor 206 elevi din clasele a X-a și a XI-a care își continuă pregătirea în unitățile de învățământ partenere. În total, 325 de elevi sunt cuprinși în programele de învățământ dual susținute de DEER.

Elevii se pregătesc în cadrul unităților de învățământ de profil, pentru următoarele calificări: electrician exploatare rețele joasă tensiune; electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice; electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice; electrician aparate și echipamente electrice și energetice; electrician constructor; electrician sisteme fotovoltaice. În cadrul parteneriatelor, DEER le oferă elevilor posibilitatea de a desfășura stagii de practică în cadrul companiei, sub îndrumarea specialiștilor. Pentru activitățile practice, compania pune la dispoziție echipamente individuale de lucru și de protecție, precum și materialele, instrumentele și resursele necesare desfășurării acestora în condiții adecvate. DEER susține și performanța elevilor implicați în program. Elevii cu rezultate foarte bune beneficiază de burse acordate în funcție de performanță, ca formă de încurajare a implicării și a rezultatelor obținute pe parcursul pregătirii profesionale.

Din Baia Mare, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” este implicat în acest parteneriat. Din 2019 și până în prezent, aproximativ 1.300 de elevi au beneficiat de programele de învățământ dual susținute de DEER. După obținerea calificării pentru meseria de electrician, absolvenții pot avea posibilitatea de a-și continua parcursul profesional în cadrul companiei.