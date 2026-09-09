Lucrări în grafic pe Valea Izei

Pe drumul județean 186, Valea Izei, lucrările sunt 100% în grafic, dau asigurări autoritățile maramureșene. Pe DJ 186, între Bârsana – Nănești – Oncești – Vadu Izei, lucrările avansează conform graficului și, în acest moment, nu avem nicio întârziere. „O parte importantă a investiției o reprezintă cele trei poduri la care se lucrează: unul este reconstruit de la zero în Bârsana, iar alte două poduri importante sunt în lucru la Oncești și Vadu Izei. Se muncește, șantierul avansează și, dacă nu apar probleme neprevăzute, ținta este ca până la finalul acestui an să predăm întreaga lucrare finalizată”, precizează șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.

Firma DIFERIT este cea care se ocupă de execuția lucrărilor. Este același constructor care a dus la capăt drumul Baia Sprie – Bârsana.