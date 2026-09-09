Mai mulți elevi din Maramureș vor studia „Educație pentru peisaj” în noul an școlar

Odată cu începerea noului an școlar, proiectul „Educație pentru peisaj în Eco Maramureș” intră într-o nouă etapă: 220 de elevi din clasele a V-a și a VI-a vor studia, în anul școlar 2026–2027, opționalul „Educație pentru peisaj”.

Opționalul va fi predat de 10 cadre didactice și va ajunge la elevi din nouă localități ale destinației de ecoturism Eco Maramureș: Baia Sprie, Budești, Călinești, Desești, Giulești, Berbești, Văleni, Ocna Șugatag și Sat Șugatag. Cei mai mulți elevi înscriși sunt în Baia Sprie – 50 și Ocna Șugatag – 48, iar în celelalte școli și structuri numărul acestora este cuprins între 13 și 25 de elevi.

„Educație pentru peisaj” își propune să îi ajute pe copii să cunoască, să înțeleagă și să prețuiască valorile naturale, culturale și sociale ale locului în care trăiesc. Conținuturile educaționale sunt adaptate specificului Eco Maramureș și valorifică resursele destinației: Munții Gutâi, ariile naturale protejate, pădurile și pajiștile, apele și satele, arhitectura tradițională, meșteșugurile, ocupațiile și obiceiurile locale. Pentru desfășurarea opționalului sunt pregătite materiale educaționale dedicate – Manualul Profesorului și Caietul Elevului – adaptate la valorile naturale și culturale locale.

Educația pentru peisaj continuă și în afara clasei

Opționalul este doar una dintre componentele proiectului. În perioada de implementare vor fi organizate cel puțin 25 de activități și ateliere de educație nonformală, de care vor beneficia minimum 300 de elevi. Acestea vor avea loc în special în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, dar și cu ocazia altor activități educaționale, și vor folosi ca spațiu de învățare chiar teritoriul destinației Eco Maramureș.

Copiii vor putea descoperi natura și patrimoniul local prin activități practice, observație, joc și explorare, alături de profesori, educatori și oameni-resursă din comunitate. În acest fel, programul va ajunge și la elevi care nu studiază opționalul în cadrul școlii.

O nouă sesiune de formare, în septembrie, la Ocna Șugatag

Un rol important în proiect îl are pregătirea profesorilor și a educatorilor care vor lucra cu elevii. În perioada 18–20 septembrie 2026, la Ocna Șugatag, va avea loc o nouă sesiune de formare, pentru care sunt înscrise 21 de cadre didactice și educatori din școlile și comunitățile destinației Eco Maramureș. Dintre aceștia, 10 sunt implicați în predarea opționalului, iar ceilalți vor putea contribui la organizarea activităților educaționale nonformale. Prima sesiune de formare a avut loc în primăvara aceasta, în perioada 1-3 mai.

Proiectul „Educație pentru peisaj în Eco Maramureș” este implementat de Asociația EcoLogic – Unitatea de Management a Destinației Eco Maramureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile de învățământ din destinație. Proiectul face parte din programul „Educație ecoturistică – dezvoltare economică locală durabilă prin ecoturism”, beneficiază de sprijinul financiar al Romanian-American Foundation și Fundației pentru Parteneriat și se desfășoară în perioada octombrie 2025 – septembrie 2027.

Componenta educațională este dezvoltată cu sprijinul Asociației Mioritics, implicată în realizarea materialelor și organizarea formărilor, și al Centrului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă – SCHUBZ, care oferă sprijin metodologic pentru pregătirea educatorilor și activitățile nonformale. Prin activitățile sale, proiectul urmărește să creeze o legătură mai puternică între școală, copii, comunitate și locul în care aceștia trăiesc, astfel încât generațiile tinere să cunoască mai bine valorile Eco Maramureș și să înțeleagă rolul pe care îl pot avea în păstrarea și dezvoltarea lor.