Se asfaltează noaptea, pentru finalizarea străzii Victoriei din Baia Mare

Echipele de muncitori lucrează noaptea pe șantierul străzii Victoriei din Baia Mare. Asta pentru a nu perturba și mai mult traficul din timpul zilei, care și așa este aglomerat, mai ales acum cu începerea noului an școlar.

„Tragem tare pe strada Victoriei să finalizăm cât mai rapid straturile de asfalt. Mai avem încă puțin și sperăm ca până la sfârșitul lunii septembrie să circulăm pe strada Victoriei în condiții normale, pe o stradă nouă, reabilitată, cu toate cele trei straturi de asfalt așternute. Am convenit cu echipa de constructori să așternem stratul de binder, al doilea strat de asfalt practic, pe tronsonul de la Pronto înspre strada Brândușelor – Berăriei. Am spus că vrem să lucrăm noaptea, pentru a nu perturba și mai tare traficul pe care îl știm cu toții și care nu este cel mai lejer trafic în această perioadă aici. Mai ales că au început și cursurile în unitățile de învățământ”, a explicat Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare.

Până joi se așterne al doilea strat de binder

„Ne mobilizăm și până cel târziu joi vom ajunge cu cel de-al doilea strat de asfalt până în zona Berăriei – Plevnei, acolo unde am rămas cu stratul de asfalt pe care am început să-l așternem dinspre Independenței – Valea Borcutului înspre zona Brândușelor. Duminică am așternut și stratul de uzură pe tronsonul de la Independenței până înainte de podul de la Valea Borcutului. În momentul de față suntem mobilizați și lucrăm pe tronsonul de la Valea Borcutului și până la Brândușelor, acolo unde am așternut al doilea strat de binder, să ridicăm la cotă căminele. Sper să ne iasă mai bine decât am început cu ridicatul la cotă al căminelor, iar apoi să avansăm și cu stratul de uzură”, a conchis edilul.

Se lucrează și pe tronsonul de la Pronto spre Vivo Mall, în zona Unic, la refacerea structurii drumului care a fost decopertat pentru lărgirea carosabilului la trei benzi pe sens. De asemenea, când se va așterne stratul de uzură, pe porțiunile unde acesta lipsește, se va lucra tot noaptea, au spus reprezentanții constructorului.