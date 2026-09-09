Șofer băut, cu o alcoolemie record la etilotest

Un șofer de 44 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 2,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întâmplat marți, 8 septembrie, pe bulevardul Regele Ferdinand din Baia Mare.

Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au fost sesizați că un șofer ar conduce un autoturism, deși s-ar afla sub influența alcoolului. Echipajul s-a deplasat la fața locului, unde l-a identificat pe bărbat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 2,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea alcoolemiei, polițiștii i-au prelevat probe biologice de sânge.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.