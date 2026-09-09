Un bărbat pe trotinetă, rănit într-un accident pe strada Culturii

Un bărbat de 34 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs marți, 8 septembrie, pe strada Culturii din Baia Mare. Accidentul a avut loc în jurul orei 12.00.

Potrivit IPJ Maramureș, o femeie de 30 de ani, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate unei trotinete electrice atunci când a intrat de pe un drum secundar pe un drum cu prioritate. Cele două vehicule au intrat în coliziune.

În urma impactului, băr­batul care se afla pe trotinetă a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât șoferița, cât și utilizatorul trotinetei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și toate împrejurările acestuia.