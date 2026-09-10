201 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 201 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalator manual, brutari, electricieni, florar-decorator, formator finisor plăci, lucrători comerciali, mecanic utilaj, motorist la motoagregate și mașini în silvicultură muncitori necalificați, muncitor piscicol, operator introducere, validare și prelucrare date, ospătar (chelner), manipulant mărfuri, operator fixator textile, patiser, tapițer, tâmplar universal, vânzători, dar și administrator baze de date, agent de turism, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică, contabil-șef, electrician în construcții, farmacist, inginer automatist, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager, manager de zonă, specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, tehnician dentar.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (17):

• ajutor ospătar (2)

• electrician în construcții (1)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (2)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (79):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor bucătar (8)

• ambalator manual (5)

• brutar (10)

• cameristă hotel (2)

• casier (1)

• confecționer produse textile (1)

• confecționer-montator produse din lemn (2)

• florar-decorator (1)

• formator finisor plăci (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător gestionar (1)

• mecanic utilaj (2)

• motorist la motoagregate și mașini în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (7)

• muncitor piscicol (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• operator fixator textile (1)

• operator la mașina de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (3)

• patiser (10)

• paznic (2)

• tapițer (4)

• tâmplar universal (2)

• ucenic (5)

• vânzător (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (17):

• cofetar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• operator procesare text și imagine (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (34):

• administrator ban­car/ pro­dus leasing (1)

• agent de vânzări (2)

• ajutor bucătar (1)

• asistent manager (1)

• barman (1)

• bucătar (1)

• coafor (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• gestionar depozit (3)

• lucrător comercial (3)

• manager general (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• ospătar (chelner) (1)

• recepționer de hotel (1)

• secretară (2)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• ucenic (1)

• vânzător (8)

Studii Profesionale – Înv. complementar de ucenici (4):

• ospătar (chelner) (2)

• ucenic (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (27):

• agent de securitate (1)

• brutar (1)

• bucătar (1)

• confecționer produse textile (3)

• confecționer-asamblor articole din textile (6)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (2)

• lucrător comercial (1)

• lucrător pensiune turistică (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator universal – spălător textile și curățător chimic (1)

• sculer-matrițer (1)

• sudor (1)

• tâmplar universal (1)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

• vulcanizator piese din cauciuc la prese (1)

Studii postliceale – Colegiu (3):

• director vânzări (1)

• secretară (2)

Studii postliceale – Școală Postliceală (3):

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• reprezentant tehnic (1)

Studii Universitare (17):

• administrator baze de date (1)

• agent de turism (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/ expert/ inspector/ referent/economist în gestiunea economică (2)

• contabil-șef (2)

• electrician în construcții (1)

• farmacist (2)

• inginer automatist (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• manager (1)

• manager de zonă (1)

• specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator (1)

• tehnician dentar (1)