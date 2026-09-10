ANUNȚ URBIS • Devieri trasee autobuze, în data de 13 septembrie

Duminică 13.09.2026, între orele 8:00 – 13:00 datorită maratonului care se desfășoară în Municipiul Baia Mare, se închide complet circulația pe B-dul. Independenței între Podul Culturii și Podul Unirii. Autobuzele ale căror trasee trec prin zona respectivă vor circula deviat astfel:
Linia 1 – pe retur: Buclă – B-dul Independentei – Confstar – Canal 7;
• se suspendă stația Pietrosul;
Linia 3/11
– pe tur: Str. Ghe. Șincai – Str. George Coșbuc – B-dul Republicii – Buclă – str. Iuliu Maniu
– se suspendă stația OJT;
– pe retur: Unic – Albina – Universitate – Confstar – Pietrosul -Piața Revoluției;
– se suspendă stația Colegiul V. Lucaciu
Linia 4 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Spitalul Județean
– se suspendă stația Planetariu;
Linia 5 – pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar -Pietrosul – Piața Revoluției;
– se suspendă stațiile Universitate și Colegiul V. Lucaciu
Linia 8 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Confstar – Pietrosul – Magazin Maramureș;
Linia 9 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Confstar – Căminul;
S.C. URBIS S.A. Baia Mare