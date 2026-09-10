ANUNȚ URBIS • Devieri trasee autobuze, în data de 13 septembrie

Duminică 13.09.2026, între orele 8:00 – 13:00 datorită maratonului care se desfășoară în Municipiul Baia Mare, se închide complet circulația pe B-dul. Independenței între Podul Culturii și Podul Unirii. Autobuzele ale căror trasee trec prin zona respectivă vor circula deviat astfel:

Linia 1 – pe retur: Buclă – B-dul Independentei – Confstar – Canal 7;

• se suspendă stația Pietrosul;

Linia 3/11

– pe tur: Str. Ghe. Șincai – Str. George Coșbuc – B-dul Republicii – Buclă – str. Iuliu Maniu

– se suspendă stația OJT;

– pe retur: Unic – Albina – Universitate – Confstar – Pietrosul -Piața Revoluției;

– se suspendă stația Colegiul V. Lucaciu

Linia 4 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Spitalul Județean

– se suspendă stația Planetariu;

Linia 5 – pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar -Pietrosul – Piața Revoluției;

– se suspendă stațiile Universitate și Colegiul V. Lucaciu

Linia 8 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Confstar – Pietrosul – Magazin Maramureș;

Linia 9 – pe retur: Buclă – B-dul Independenței – Confstar – Căminul;

S.C. URBIS S.A. Baia Mare