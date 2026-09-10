Bărbat găsit mort pe acoperișul unui imobil din Baia Mare

Un bărbat de 58 de ani a fost găsit decedat, miercuri după-amiază (9 septembrie), pe acoperișul unui imobil de pe strada Ion Luca Caragiale din Baia Mare. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 16.00 și s-au deplasat imediat la fața locului.

Echipajele ajunse acolo au confirmat faptul că bărbatul era decedat. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Maramureș, unde urmează să fie efectuată necropsia. Examinarea medico-legală va stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări într-un caz de ucidere din culpă.