Centura Codrului n-a rămas „mică”, cică s-ar extinde!

Dacă vă mai amintiți interminabilele și frustrantele lucrări pe la Drumul Nordului din Țara Codrului, ştiţi și că ați avut la dispoziție o unică șansă de a beneficia de o inițiativă locală, Centura Codrului.

De la Sârbii Fărcașei treceai pe lângă viitorul depozit de gunoi, ieșeai în Bârsău în județul Satu Mare, ieșeai în Asuaj, apoi aveai Băița și Bă­sești, fără să treci prin șantiere, semafoare. Un deliciu de drum, făcut exclusiv din inițiative locale, ale primarilor din zonă. Ceva asemănător sunt drumurile Botiza-Groșii Țibleșului sau Strâmtura-Petrova.

Da, au fost bani europeni sau guvernamentali, dar erau inițiative locale ce au schimbat harta locului. Centura Codrului există, supraviețuiește, chiar dacă nu mai e atât de circulată. În plus, ne spune primarul Ioan Călăuz din Băsești, există proiect făcut pentru extinderea centurii Codrului, spre Stremț, apoi cu ieșire la Oarța de Sus. „Îl vom depune undeva, dar încă nu e unde…”, ne spune edilul, sincer. Și acum, faceți exercițiul de imaginație și gândiți-vă că acea colaborare se extinde „interjudețean” și de la Odești, se reapucă de drumul schițat de Blidaru-fiul, nu haiducul, trece peste Culmea Codrului și iese…în Sătmar, la Soconzel sau în Cuța? Spre municipiul Satu Mare?

Un mic efort, vremuri mai bune sau normale măcar și Centura Codrului ar face nu doar ocolire, ci și o conexiune utilă spre Sătmar și spre ieșirea din țară spre Europa de Vest. Ca să nu mai vorbim că în sfârșit, Codrul ca zonă folclorică ar redeveni un întreg…