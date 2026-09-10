Chiar există explicații pentru ce-am ajuns? Dar soluții?

Ce trăim noi acum nu sunt vremuri normale. Că ești ro­mân, rus, ucrainean, american, sirian, francez, german, iranian, acestea nu sunt vremuri normale. Știm, legenda spune că, periodic, se schimbă orânduiri, la momente de cumpănă se pornesc războaie care să șteargă realități și să genereze altele. Da, bun. Așa?

Două mari puteri au pornit operațiuni speciale care nu sunt războaie, cică, decât că le mor propriii tineri. Alte puteri profită porcește din egourile celor de mai sus. Alte țări pierd masiv. La nivel uman, oameni simpli mor în răzb…operațiuni speciale, alții sărăcesc cumplit până la a-și pierde casele sau a nu mai avea de mâncare. Banii lor își pierd puterea, dar ei lucrează la fel sau mai mult. Acum, se tem și de AI-ul care cică le va lua joburile. Oameni mai puțini, respectiv acei 1%, s-au îmbogățit masiv, își fac bunkere pentru Sfârșitul Lumii, finanțează tratamente de întinerire sau chiar de nemurire. Or toate cele de mai sus s-au mai întâmplat. De ce nu înțelegem nimic, de ce le repetăm, de ce nu le găsim leacul, de ce nu-l aplicăm?

Există explicații date de oameni studioși. Se dă drept exemplu Africa. Din cauza sărăciei, sunt populații cu IQ scăzut, prin urmare nu există o masă critică să facă o revoluție, o societate modernă, de unde violențe, sărăcie, lupte tribale etc. Și nu e vorba de rasism aici, ci de malnutriție, de generații consecutive fără educație minimală. Și să nu vă supărați dacă aplicăm rețeta aici, la noi, desigur la alt nivel. Au emigrat intelectuali, am vândut evrei și nemți? Încă din comunism? Da. S-au dus și după 1989? S-au dus milioane. Și se mai duc. Direct din școli, ajutați de burse și de finanțări bine ticluite. În timp, s-a simțit. În cele mai importante poziții cheie ale Statului, ale ministerelor, ale deciziei, în politică, au ajuns oameni modești intelectual. Care odinioară nu ar fi avut nici o șansă. Întrebați ce legătură cu Africa? Cum s-o zicem mai elegant… populația țării scade, da? Natalitatea la fel. Mai puțin în anumite zone. Dar avem 10% nașteri ale unor mame sub 18 ani. Apoi, sistemul învechit de învățământ, deloc adaptat noilor realități, ajută la rându-i. Îi înveți Bacovia, derivate, integrale, tabelul lui Mendeleev, reacții chimice, pe cei care scriu cu greutate sau abia înțeleg ce citesc. Ce urmează? Idoli falși, noncultură, subcultură, ideologii șocante. Cum ar veni, ești trup și suflet Țării tale iubite, lăcrimezi la imn, dar nu vrei să mergi în armată, fraudezi Statul oricând ai ocazia, consumi Occident pe pâine, de la produse la excursii. Dar ți-ai da viața altuia pentru Țărișoara ta. Avem exemple, dacă vreți, n-aveți decât să vă supărați. Un om trup și suflet poporului, dar înconjurat de gărzi de corp, să nu i se fure aura. Naționalist, refuză medicina modernă, dar se operează în Germania. Stă în vilă, dar ne sugerează minimalism, Apă, Aer, fructe de pădure. Cal. Nu e globalist, dar are sute de mii de euro în conturi deși nu e vreo dovadă c-ar fi muncit sau făcut afaceri. E antisistem, dar a lucrat bine mersi și în Guvern și-n ministere și-n ONG-uri. Avem ceva cu el? Să luăm alt caz. Noua stea a politicii germane, lidera extremei dreapta, Alice Weidel. E împotriva LGBT, dar e lesbiană. E împotriva imigrației, dar iubita ei e imigrantă din Sri Lanka. E împotriva adopției în cuplurile de același sex, dar are doi copii adoptați. E patrioată germană…dar stă cu iubita în Elveția. Da? Și tare ne-ar plăcea să dăm vina pe ei. Dar nu e vina lor, ei își joacă fiecare cartea, cum poate. Din păcate, vina e la noi. Și are nume. Se numește sindromul/efectul Dunning Kruger, botezat după psihologii David Dunning și Justin Kruger care, în 1999, au descris și explicat de ce cei needucați, ignoranți, devin agresivi și siguri pe ei, se impun, domină. Dar la asta una vom reveni…