Parcurile de specializare inteligentă din Fărcaşa şi Baia Sprie intră în linie dreaptă. Zilele acestea, au fost semnate două noi contracte de concesiune pentru cele două obiective de investiţii.

„Cu mai puțin de doi ani în urmă, când am început să vorbim serios despre Parcurile de Specializare Inteligentă, aveam în față terenuri virane și documentații cu desene pe hârtie. Astăzi, munca începe să se vadă, iar investitorii vin și aleg Maramureșul. Două noi contracte de concesiune au fost semnate la Fărcașa și Baia Sprie: 8,55 milioane de euro investiții private și 76 de noi locuri de muncă. Se construiește infrastructura, se pregătesc terenurile, iar companiile își doresc să vină aici, să investească, să creeze locuri de muncă și afaceri care aduc plusvaloare economiei județului. Este multă muncă în spate și este și un efort financiar substanțial pentru bugetul Consiliului Județean”, a precizat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.