Intrarea în DJ186 de ocolit, la Vadu Izei

Ambele intrări în porțiunea de Drum județean 186, cea în lucru, sunt cu asfaltul ridicat, se circulă pe pământ.

Atât din Vadu Izei spre Oncești, cât și dinspre Bârsana spre Oncești. Așa se face că majoritatea automobiliștilor ocolesc zona, cu excepția celor ce locuiesc în preajmă. În curând, intră în lucru și drumul intercomunal Botiza-Groșii Țibleșului, ce are finanțare asigurată și executant stabilit. Deocamdată, prins până peste cap în lucrările din Baia Mare.