O pasageră a ajuns la spital după un accident pe DN1C, la Recea

Un accident rutier în urma căruia o femeie a ajuns la spital s-a produs miercuri, 9 septembrie, pe DN1C, în localitatea Recea.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 17.00. Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, o femeie de 44 de ani, care circula dinspre Lăpușel spre Baia Mare, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, condus de un tânăr de 31 de ani. Cele două mașini s-au lovit.

În urma impactului, o tânără de 33 de ani, aflată pe scaunul pasagerului în autoturismul condus de tânărul de 31 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.