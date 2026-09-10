Podul de la Cătălina ar putea fi terminat în octombrie

Lucrările la podul de la Cătălina sunt în plină desfășurare. Este „unul dintre cele mai lungi ansambluri de poduri din Maramureș, cu o lungime de aproximativ 200 de metri”.

Până în 14 septembrie va fi finalizată fundația, iar din 15 septembrie începe montarea celor 72 de grinzi, cu lungimi între 16 și 25 de metri. Toate vor fi montate în aproximativ o săptămână, după care va fi turnată placa de beton. Dacă lucrările decurg conform planului, de la jumătatea lunii octombrie se va putea circula pe noul pod, au declarat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.