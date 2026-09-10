Polițiștii, alături de elevi în prima săptămână de școală

Noul an școlar a început și cu primele acțiuni de prevenire desfășurate de polițiști în unitățile de învățământ din Maramureș. Una dintre acestea a avut loc la Liceul „Emil Racoviță” din Baia Mare, unde polițiștii Biroului de Siguranță Școlară au discutat cu peste 160 de elevi.

Activitatea preventiv-educativă s-a desfășurat marți, 8 septembrie și a avut ca scop informarea și prevenirea situațiilor care le-ar putea pune în pericol siguranța copiilor.

Polițiștii le-au oferit elevilor explicații și sfaturi, dar au fost și disponibili să le asculte întrebările și problemele. Astfel de întâlniri urmăresc nu doar prevenirea unor situații neplăcute, ci și construirea unei relații de încredere între copii și oamenii legii.

Reprezentanții Biroului de Siguranță Școlară vor continua activitățile în școli și în perioada următoare, pentru ca elevii să fie mai bine informați și să știe cui să ceară ajutor atunci când se confruntă cu o problemă.