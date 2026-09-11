Lucrări de punere în siguranță a albiei pe râul Lăpuș, finalizate în Rogoz

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș au finalizat lucrările de decolmatare și reprofilare a albiei râului Lăpuș, în localitatea Rogoz – UAT Târgu Lăpuș.

Lucrările au fost necesare deoarece exista o eroziune activă malului drept, care punea în pericol locuințele și terenurile agricole din apropiere.

Intervențiile realizate urmăresc:

– restabilirea secțiunii optime de scurgere;

– înlăturarea depunerilor aluvionare;

– curățarea vegetației și a obstacolelor din albie;

– menținerea echilibrului ecologic al cursului de apă;

– protejarea lucrărilor hidrotehnice și a proprietăților riverane;

– reducerea riscului de inundații în zonele locuite și agricole;

– creșterea gradului de siguranță a comunității riverane.

Aceste lucrări reprezintă o componentă esențială a strategiei de prevenire și gestionare a fenomenelor hidrologice periculoase.