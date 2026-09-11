Pe râurile Săsar și Firiza vor fi montate sisteme de colectare a deșeurilor plutitoare

Două sisteme LOG BOOM pentru captarea deșeurilor plutitoare vor fi instalate pe râurile Săsar și Firiza din județul Maramureș. În primul an, acestea ar urma să colecteze cel puțin o tonă de plastic și alte deșeuri reciclabile.

Inițiativa face parte din proiectul „Săsar & Firiza fără Plastic: Coaliție pentru Ape Curate în Baia Mare”, care își propune să reducă poluarea cu plastic a celor două cursuri de apă printr-o intervenție care combină infrastructura de captare a deșeurilor, educația ecologică, informarea publică și colaborarea dintre ONG-uri, autorități locale, școli și comunitatea locală. Proiectul este implementat de Asociația CSR Nest, împreună cu partenerii săi, cu sprijinul Administrației Naționale Apele Române – ABA Someș-Tisa, al Primăriei municipiului Baia Mare și al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Componenta tehnică este completată de un program amplu de educație și conștientizare. Astfel, minimum 9.500 de elevi din 18 școli din Baia Mare și Baia Sprie vor fi implicați în activități educaționale dedicate protejării apelor și prevenirii poluării cu plastic.