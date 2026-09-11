Programul artistic oficial al Sărbătorii Castanelor 2026

Municipiul Baia Mare se pregătește de petrecere. Vor fi trei zile de spectacol, trei zile în care Baia Mare va sărbători așa cum se cuvine, trei zile în care sărbătorim orașul în care trăim. Programul concertelor organizate cu ocazia Sărbătorii Castanelor va fi următorul:

Vineri, 18 septembrie

Scena Bulevardul UNIRII, de la ora 18:00:

• DJ Silvaro

• DJ Bogdan Mixează

• MEKKER

• Flavius Pop

• EMAA

• Killa Fonic

• IRINA RIMES.

Scena PIAȚA LIBERTĂȚII (Centrul Vechi), de la ora 14:30:

• Concursul Național de Muzică Populară „Maramureșul și prietenii”, acompaniat de Orchestra de Copii și Tineret a Palatului Copiilor Baia Mare „Comorile Maramureșului” – dirijor Lucian Madear

• Încotro

• Hideaway

• Everybody Knows

• Ultimu’ Nivel

• ZDOB și ZDUB.

Sâmbătă, 19 septembrie

Scena Bulevardul UNIRII, de la ora 17.30:

• Soliști premianți ai Festivalului Internațional „Ursulețul de Aur” 2026

• Insieme Music School

• Karina Rus

• TZU

• Vescan

De la ora 20:45 – Video mapping

• MIRA

De la ora 21:45 – Spectacol de drone

• PARAZIȚII.

Scena PIAȚA LIBERTĂȚII (Centrul Vechi), de la ora 11.00:

• Zumba Master Class

• Workshop interactiv – La șuetă cu sănătatea, cu dr. Matei Claudia – medic primar cardiologie și invitați surpriză. Organizator: Farmacia Nordpharm

• Gala Concursului Național „Maramureșul și prietenii”

• Marcel Pavel

• Luminița Anghel

• Focul Viu

• Ducu Bertzi & Friends.

Duminică, 20 septembrie

Scena Bulevardul UNIRII, de la ora 17.00:

• Recreart School

• Școala de Muzică și Folclor Cresscendo

• Școala de Canto PS Academy

• Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” – Clasa de Muzică Ușoară

• Melisa Covaci

• Andia

De la ora 20:45 – Video mapping

• Andrei Bănuță

De la ora 21:45 – Spectacol de drone

• ANDRA.

Scena PIAȚA LIBERTĂȚII (Centrul Vechi), de la ora 12.50:

• Medea Dragoș

• Ansamblul Folcloric „Săliștenii”

• Grupul „Voievozii”

• Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” și artiști invitați – spectacolul „Tradiția ne unește – de la cântecul popular la cântecul de petrecere!” • Invitat special: Paul Surugiu – Fuego.