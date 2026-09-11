Proiectul complexului sportiv de la Repedea e viu. Dar vin investitori!

În comuna Repedea e aproape asfaltată întreaga rețea de drumuri, inclusiv către cătune, ceea ce părea absolut o utopie cu 10 ani în urmă.

Acum, autoritățile depun proiecte și fac lobby pentru un complex sportiv, la actualul teren de pe malul râului, unde să fie tribune, teren sintetic, vestiare, dotări moderne. Sala de sport e deja acolo. În plus, ne spune primarul Ioan Miculaiciuc, comuna e în negocieri cu o firmă germană ce ar deschide aici o făbricuță cu 100 de angajați, o gură de oxigen pentru întreaga zonă ce n-a mai avut locuri de muncă de când erau gatere de-ale evreilor, din perioada interbelică… apoi a întreprinderii forestiere comuniste I.F.E.T. De aici și plecările masive, la nivelul a mii de oameni, la munci diverse în Occident.