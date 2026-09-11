Realitatea dură! La mare, lipsesc numeroase facilități pentru persoanele cu dizabilități

În perioada 1 – 6 septembrie, un grup format din 30 de persoane din cadrul Asociației Esperando (15 persoane cu dizabilități și 15 părinți/ aparținători/ specialiști) a participat la o tabără recreativă la Marea Neagră. Tabăra a fost organizată cu scopul de a îmbunătăți starea de bine a participanților și de a reduce riscul de izolare și marginalizare.

„Pentru o parte dintre participanți aceasta a fost prima întâlnire cu marea, chiar dacă unii au 39 de ani, ceea ce a însemnat enorm pentru ei și familiile lor. Această tabără nu a adus doar momente de relaxare și voie bună participanților, ci le-a oferit oportunitatea de a-și exersa autonomia și de a se descurca, în măsura posibilităților, într-un mediu diferit de cel familiar și a crescut coeziunea familiilor. La hotel, pe plajă și în mare, participanții au făcut față cu brio tuturor provocărilor. Chiar dacă activitățile au presupus un efort considerabil, aceștia au fost foarte motivați să profite de fiecare rază de soare, de fiecare ocazie de a intra în mare și de atmosfera de vacanță, bucurându-se de experiențe pe care le pot trăi doar în astfel de locuri”, au declarat oficialii Asociației Esperando.

Pe de altă parte, participanții la tabără au avut de înfruntat realitatea dură din țara noastră, lipsa accesibilizării fiind cea mai stringentă problemă cu care s-au confruntat și care le-a limitat posibilitatea de a face multe dintre activități.

„Pentru a deveni cu adevărat o societate incluzivă, este nevoie ca autoritățile să acorde mai multă atenție și acestei categorii de persoane. În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, persoanele cu dizabilități au nevoie să fie acceptate, integrate în comunitate. Au nevoie de oportunități care să le permită să își dezvolte autonomia, să devină cât mai independente posibil și, mai presus de toate, să aibă șansa la o viață cât mai bună și mai demnă”, au ținut să sublinieze reprezentanții asociației.

Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului „Viață Independentă și Competențe Digitale” și a avut în vedere creșterea independenței personale a persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea participării active în comunitate și promovarea unei societăți mai incluzive pentru persoanele cu dizabilități.