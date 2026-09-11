Specialiști din 20 de țări au venit cu mult umor la a VII-a ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele și Numirea”

Baia Mare a găzduit, în perioada 9-11 septembrie, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele și numirea” (ICONN). Evenimentul științific a reunit specialiști din 20 de țări, precum și cercetători și cadre universitare din centre importante din România.

Sufletul evenimentului, cel care a inițiat în 2011 conferința și s-a încăpățânat să nu se oprească, este profesorul universitar dr. habil. Oliviu Felecan, de la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare și coordonatorul Centrului de Onomastică. Păstrând nota veselă a temei propuse pentru actuala ediție, prof. univ. dr. habil. Oliviu Felecan a concluzionat că anul acesta, conferința va fi „de tot râsul”.

Din doi în doi ani a fost organizată la început în Baia Mare, Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea” (ICONN). Pandemia a dat puțin peste cap planurile organizatorilor, așa că evenimentul a ajuns să se desfășoare din trei în trei ani. Deși Maramureșul se poate mândri cu un astfel de eveniment la care participă atâția specialiști din străinătate, instituțiile județului nu se înghesuie să aloce bani, preferând să contribuie financiar la sindrofiile locale. Așa că, în spatele reușitei conferinței stă și efortul financiar al organizatorilor. Participanții din diferite țări vin de fiecare dată cu mult entuziasm și nici nu concep să nu ajungă în Baia Mare, chiar dacă au de străbătut mări și țări. De exemplu, la cei 87 de ani ai săi, profesorul american, Grant Smith, a hotărât să revină în Baia Mare și în acest an. Are la activ cinci ediții unde a participat, semn că evenimentul nu poate fi decât unul foarte reușit, căci e organizat cu mult suflet și pasiune.

„Sunt participanți din 20 de țări. La fiecare ediție am avut în jurul acestei cifre. Avem participanți din Noua Zeelandă până în America, din Brazilia până în Japonia. Mă bucur să văd că unii revin chiar la vârste la care mulți dintre noi nici nu ne mai gândim că am putea traversa Oceanul. De exemplu, un profesor foarte cunoscut în domeniu din SUA, Grant Smith, vine pentru a cincea oară la 87 de ani. Mi s-a părut ceva fenomenal, să traverseze Atlanticul la 87 de ani pentru a veni la conferința din Baia Mare. Dar am fost foarte încântat când mi-a spus că în toată viața lui nu a găsit nicăieri ceea ce i s-a oferit aici și se simte foarte bine și merită efortul să vină de la multe mii de kilometri. Cei mai mulți participanți sunt din țările limitrofe: Ungaria, Cehia, majoritatea sunt europeni”, a punctat prof. univ. dr. Oliviu Felean.

Tema din acest an a făcut referire la „Onomastică și umor”. Românii sunt cunoscuți ca având simțul umorului. Ei știu să ironizeze chiar și cele mai dificile situații în care se regăsesc. Așa că, organizatorii s-au gândit ca în această perioadă atât de zbuciumată, cu războaie, cataclisme și alte catastrofe să aducă un zâmbet pe chipurile încrâncenate ale oamenilor.

„Tema actualei ediții: Onomastică și umor, am ales-o pentru că trăim într-o lume în care sunt prea multe probleme, griji pentru ziua de mâine. Sunt războaie, sunt cataclisme, sunt pandemii. Cred că la fel cum s-a întâmplat și în alte perioade critice, de exemplu în perioada războaielor mondiale, oamenii le pot depăși mult mai ușor prin umor, ironie, autoironie, râzând de ce este în jur. Poate fi soluția la greută­țile pe care le întâmpinăm atât individual, cât și ca societate. Noi, românii, cred că ne descurcăm foarte bine la acest capitol. La fel am supraviețuit și în comunism, eram campioni, probabil, la bancuri. În continuare, rețelele de socializare demonstrează că știm să facem haz de necaz și că putem ironiza și taxa cu un umor de calitate toate derapajele politicienilor, ale diverselor personaje sociale sau ceea ce merge prost în societate”, a adăugat Oliviu Felecan.

Umorul este prezent inclusiv în modul în care sunt create, utilizate sau percepute numele de persoane, localități, locuri.

„Umorul se regăsește în toate compartimentele onomasticii, de exemplu la nume de familie. E chiar articolul pe care eu l-am pregătit pentru această ediție. Din momentul instituționalizării numelor de familie, s-au permanentizat unele care inițial fuseseră porecle sau supranume și aveau o conotație indecentă, obscenă, nepotrivită. Evident că, în zilele noastre, acestea ne stârnesc un zâmbet ca să nu zic că duc și la bullying. Îmi amintesc când înainte de 1989, una dintre distracțiile copiilor de atunci era să ia cartea de telefoane, să caute numele cele mai ciudate și pe urmă să sune făcând diverse glume nesărate. A fost motivul pentru care am și ales numele de familie în contextul ironiei și umorului. Pe urmă, la prenume, mai ales la etnia romă sunt prenume care evident stârnesc râsul: Semafor, Judecător, Justiția. În toponime, numele de locuri chiar la granița Maramureșului cu județul Sălaj, pe la Poiana Blenchii există un izvor care are o denumire greu de pronunțat într-un context oficial. La fel cascade, trimit prin semantică la alte lucruri mai puțin decente. Problema este că umorul îl percepem noi, ascultătorii, el nu a fost gândit de cei care au denumit ceva, fie că este vorba de persoane, de oameni sau de locuri. Umorul este în mintea ascultătorilor, în mintea receptorilor, de aici apare ironia. Pentru că altfel ele nu au avut conotație. La fel e în cazul numelor de firme. Ca să îi dai barului numele «La muncă», hai să ne gândim cum o sumedenie de împătimiți se duc «La muncă» în fiecare dimineață. De fapt, e cu totul altceva. Umorul e pretutindeni”, a mai spus Oliviu Felecan.

Cele mai reușite lucrări prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum care va ajunge și în străinătate. Totodată, organizatorii au pregătit pentru ultima zi un periplu prin Maramureș. Anul acesta, excursia începe la Cimitirul Vesel din Săpânța. Evident, nu lipsesc bucatele și licorile maramureșene.

„Eu zic că fiecare ediție e foarte specială. Acest lucru îl spun și participanții. Ei se simt foarte bine, tot timpul găsesc căldură, soare, le place. După două zile în care sunt secțiuni și plen, muncă de dimineață până seara, în a treia zi tot timpul gândesc o excursie prin Maramureș pentru că avem foarte multe lucruri frumoase, bune de arătat și e păcat să nu le împărtășim cu alții. Fiind Onomatistică și Umor, evident că începem cu Cimitirul Vesel din Săpânța ca să vadă că umorul transcende viața și ne duce și dincolo de moarte, Muzeul Satului din Sighet, Mănăstirea Peri-Săpânța, probabil și alte biserici din patrimoniul mondial UNESCO. Evident nu pot să nu laud arta culinară maramureșeană și băuturile pe care le avem care întregesc reușita unei conferințe de acest fel”, a conchis Oliviu Felecan.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere-Centrul Universitar Nord Baia Mare – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, în colaborare cu Organizația de Management al Destinației visitMaramureș.ro.