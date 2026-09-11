Statistici sumbre la DGASPC Maramureș: Peste 40 de copii abuzați sexual anul trecut

La finele anului 2025, potrivit datelor Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, 42 de copii au fost abuzați sexual. În două dintre aceste cazuri, conducerea instituției a dispus plasamentul în regim de urgență a victimelor.

Cele mai multe situații de abuz sexual s-au raportat în cazul fetelor – 37, în timp ce în cazul băieților s-au înregistrat 5 astfel de cazuri. Cei mai mulți copii abuzați fac parte din categoria de vârstă 14-17 ani, unde DGASPC Maramureș a avut în evidență 27 de cazuri. Au fost însă abuzați și 13 copii cu vârsta între 10 și 13 ani, dar și doi copii cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani.

Din păcate, cazuri noi de abuzuri sexuale au fost raportate și anul acesta. În primele șase luni din 2026, DGASPC Maramureș a intervenit în 16 situații de acest fel. Victimele au fost 3 băieți și 13 fete. Cei mai mulți copii abuzați sexual (12) au vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani. La categoria de vârstă 10-13 ani avem un singur copil abuzat sexual, în timp ce alți 3 copilași abuzați au vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani.

”În ceea ce priveşte măsurile întreprinse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș pentru consolidarea protecției copiilor și prevenirea situațiilor de abuz, instituția urmăreşte în permanență identificarea cât mai rapidă a situațiilor de risc și intervenția specializată în interesul superior al copilului. În cazul sesizărilor privind posibile situații de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, specialiștii DGASPC Maramureș efectuează verificări și evaluări specifice, în funcție de particularitățile fiecărui caz, și dispun sau propun măsurile necesare pentru asigurarea siguranței și protecției copilului. Intervenția vizează atât înlăturarea imediată a riscului, atunci când acesta este identificat, cât și evaluarea situației familiale și acordarea serviciilor de sprijin adecvate”, a declarat Silviu Nicolae Ungur, director DGASPC Maramureș.

DGASPC Maramureș urmăreşte consolidarea colaborării interinstituționale cu autoritățile administrației publice locale, unitățile de învăță­mânt, unitățile sanitare, organele de poliţie și celelalte instituții competente, întrucât prevenirea și combaterea abuzului asupra copiilor presupun o intervenție coordonată și promptă.

”Un rol important îl are și componenta preventivă, prin informarea și consilierea copiilor, părinților și aparțină­torilor, precum și prin sprijinirea familiilor aflate în situații de vulnerabilitate, în vederea reducerii factorilor de risc și menținerii copilului într-un mediu familial sigur, atunci când acest lucru este posibil și în interesul său superior. Instituția noastră tratează cu maximă responsabilitate fiecare sesizare privind siguranța și bunăstarea unui copil și întreprinde, în limita competențelor legale, toate demersurile necesare pentru protejarea copiilor și respectarea drepturilor acestora”, a mai precizat conducerea instituției.