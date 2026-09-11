Știri masive ce au trecut pe sub filtre…

Periodic, am vrea să vă atragem atenţia asupra știrilor care… scapă. Nu fac obiectul buletinelor de știri, nu fac vâlvă, deși ar trebui. Sunt imense. Dar…din motive ce ne scapă nouă și jurnaliștilor însărcinați cu ele se pierd. În timp, le vedem efectele. Au contat mai mult ca o mulțime de petarde contemporane lor. De ce fa­cem asta? Pentru că vă vrem informați. Vrem să vă vedem cum alegeți mărgica din gunoaie. De știri. Cititorii noștri nu se lasă prostiți cu manipulări și cu știricele-comunicate sforăitoare, da?

Acestea fiind spuse, trecem în revistă știri care ar fi meritat atenția noastră. Peste un milion de germani și-au instalat pe balcoane un sistem de energie solară de doar 500 de euro, ce a salvat țara de necazuri acum, cu crizele energetice. Hărțile Lumii pe care le știm nu sunt corecte. Proiecția Mercator pe care am învățat-o noi pe de rost e greșită, emisfera nordică a fost exacerbată. Rusia, Groenlanda, SUA nu sunt chiar atât de mari. Cine combate noile hărți? Păi SUA, bineînțeles, cică “nu le recunosc”. Polonia trimite cetățenilor carduri de mobilizare, fiecare să știe ce are de făcut și unde, la o adică. Rusia sugerează o mobilizare inclusiv a celor inapți, le dau ei ceva de făcut/de murit. Conducerea atotștiutoare a SUA a făcut imensa greșeală, a aruncat în aer prețul cărnii de vită, a crescut cu 57% într-un an, apoi a forțat și a importat. Ca să ascundă prostia, s-a făcut vâlvă cu Direcțiva Speciilor Protejate, din care s-au scos la liber la masacrat …lupii. Da, sanitarii pădurilor. Ca la noi odinioara, cu Ceaușescu. Ca acum cu urşii. Nici azi nu și-au revenit lupii. În Europa au loc atentate ce duc cam în aceeași direcție unică. Fabrică de drone din Polonia aprinsă. Coroane funerare depuse amenințător la fabrici de armament din Lituania și Cehia. Punctul comun? Trimiteau materiale spre Ucraina. Atentat dejucat în fașă în România. Premierul Spaniei spune că acea criză a imigranților din Ceuta a fost generată pe TikTok și a găsit urme ruseşti și israeliene. Germania nu mai neagă oficial și nu respinge participarea la un program militar nuclear! Cu Franța, cu Anglia, nu contează. O fac. De ce? Ca să nu poată fi șantajată. Ca Ucraina, care a predat de bunăvoie, în 1994, 1900 de focoase nucleare, la despărțirea de Federația Rusă. În Nepal, viitura aceea blestemată a curmat patru mii de vieți. Autoritățile chineze și nepaleze ba au oprit căutările de frica unui nou val, ba au zis că e inutil. Dar au alocat zeci de utilaje și muncitori și au scotocit 8 ore în nămol ca să recupereze aur și 100.000 de dolari dintr-o bancă… Între timp, din cauza scăderii masive a consumului, comercianții din Grecia reduc voluntar prețurile până la minus 30%. Iranul a raționalizat consumul de benzină la 20 de litri per mașină, salariul mediu a ajuns la 80 de dolari lunar.

La noi acasă. O primărie din Caraș Severin are 7 angajați la sub 100 de locuitori. În doar cinci luni, 19 parlamentari din partide suveraniste mai mici, cu șanse mai slabe data viitoare, au migrat la “mai mare”. A căzut Legea salarizării și unii au plâns pe la colțuri. Doar că, la cum arăta, scria faliment pe noi. Apăreau acolo creșteri de salarii în zona bugetară de 8 miliarde de euro, apoi creștere la 12 miliarde. Bani care efectiv nu există. România are nevoie de 60 miliarde euro an de an ca să funcționeze. Din ei, 30% sunt primiți de afară. Trei din cele 5 trenuri electrice poloneze cumpărate de România au venit cu climatizarea defectă, noi fiind. România are 119 orașe declarate ilegal, cu dosare ajustate și cu populație sub 10.000 de locuitori. La fel, 432 de comune nu au 1500 de locuitori, conform legii 351/2001. Între timp, Dvs. vă temeți de lege și o respectați, stați cu ochii pe Trump, pe Zelenski, pe Șoșoacă. Doar voiam să vă atragem atenția…