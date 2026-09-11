Un consilier băimărean a demisionat

Aleșii locali băimăreni s-au întrunit ieri într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi au avut și proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al lui Adrian Cornel Pop.

”Se constată încetarea de drept, la data de 07.09.2026, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Pop Adrian Cornel. Se declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul Pop Adrian Cornel, ce a candidat de pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Partidului Social Democrat”, așa a sunat hotărârea adoptată de consilieri. Nu se cunoaște încă numele viitorului ales local. Surse din interiorul legislativului ne-au precizat că demisionarul a preferat să plece la Aeroport, fiind cooptat în Consiliul de Administrație de aici și momentan nu se cunoaște cine îi va lua locul pe lista consilierilor.