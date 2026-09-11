Voluntarii Serviciului Maltez Baia Mare vor fi prezenți la Baia Mare Half Marathon

Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare vor fi prezenți la Baia Mare Half Marathon, unde vor asigura acordarea primului ajutor, în cazul unei urgențe medicale.

„Într-o competiție cu sute de oameni în mișcare, energia și bucuria cursei trebuie să fie susținute de un lucru esențial: siguranța fiecărui participant. La Baia Mare Half Marathon, vom fi alături de Maramureș Runners și Rotary Club Baia Mare, în calitate de partener de prim ajutor, pregătiți să intervenim și să oferim asistență atunci când va fi nevoie. Prezența noastră va oferi mai mult decât suport medical. Va oferi încrederea că, pe traseu și în zona evenimentului, există oameni pregătiți să aibă grijă de alergători”, au explicat responsabilii serviciului. Evenimentul va avea loc în data de 13 septembrie, în Piața Revoluției.