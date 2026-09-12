Beneficiari ASSOC în vizită la pompieri

Beneficiarii adulți cu dizabilități ai Centrului de zi ASSOC au participat la Ziua Porților Deschise organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, unde au avut ocazia să descopere, de aproape, o parte din activitatea pompierilor și a celorlalte echipe de intervenție.

”Membrii Detașamentului de Pompieri Baia Mare le-au prezentat autospecialele și echipamentele folosite în misiuni, le-au explicat cum funcționează aparatura și cum se desfășoară intervențiile pentru stingerea incendiilor. Vizita a fost și un bun prilej pentru beneficiari de a afla că activitatea pompierilor înseamnă nu doar intervenția la incendii, ci și salvarea persoanelor aflate în situații de pericol, intervenții în cazul accidentelor și acordarea primului ajutor. Pentru beneficiarii noștri, astfel de întâlniri înseamnă experiențe noi, curiozitate, interacțiune directă și o mai bună înțelegere a comunității din care fac parte, iar deschiderea și răbdarea cu care au fost primiți de către echipele din cadrul ISU Maramureș sunt grăitoare și arată că aceștia și-au ales meseria potrivită, dovedind curaj, dar și în­țelegere pentru comunitate, indiferent de situația și nevoile oamenilor pe care îi întâlnesc”, au precizat responsabilii Asociației ASSOC.