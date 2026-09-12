Mai multe investiții, finalizate la Ulmeni

Autoritatea locală din orășelul Ulmeni anunță încheierea lucrărilor la Centrul de Aport Voluntar (CAV), la depozitul de gunoaie, se așteaptă detalii de la minister pentru darea în folosință. Sunt gata și blocurile pentru specialiști din centru, aici se așteaptă control de la Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru cele 30 de apartamente. Sunt montate și stațiile de încărcare mașini electrice. Toate pălesc însă în fața lucrărilor la drumul județean din centru, ce se tot tergiversează, iar localitatea pare în șantier total. Pe alocuri, fostul beton e frezat, pe alocuri e doar găurit, pe alocuri scos. Urmează o iarnă grea pentru automobiliștii din zonă…