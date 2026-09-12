Peste 1.000 de copii, tineri și adulți primesc sprijin din partea DGASPC Maramureș

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș asigură servicii sociale și măsuri de protecție pentru copii, tineri și persoane adulte cu dizabilități, în funcție de nevoile fiecăruia și de situația individuală. Potrivit datelor instituției, la finele lunii august, peste 1.000 de copii, tineri și adulți beneficiază de măsuri de protecție și servicii sociale.

”Datele evidențiază diversitatea formelor de sprijin disponibile la nivelul județului, de la servicii de zi și servicii rezidențiale pentru copii, până la măsuri de protecție în mediul familial și servicii specializate pentru persoanele adulte cu dizabilități. La sfârșitul lunii august, 166 de copii și tineri beneficiază de servicii sociale în cadrul structurilor administrate de DGASPC Maramureș. Dintre aceștia, 69 sunt copii și tineri cu dizabilități.

Serviciile oferite sunt diversificate și includ: 85 de copii și tineri în case de tip familial; 22 de copii în centre maternale; 18 copii și tineri în centre de primire în regim de urgență; 8 copii și tineri în centre de zi; 33 de copii și tineri în Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”, au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș, într-un comunicat de presă.

Aceste servicii urmăresc să răspundă nevoilor individuale ale copiilor și tinerilor, oferind, în funcție de situație, protecție, îngrijire, recuperare, educație, consiliere și sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți cât mai autonome.

O parte importantă a sistemului de protecție a copilului este reprezentată de măsurile care permit copiilor să crească într-un mediu familial.

”La sfârșitul lunii august 2026, 297 de copii și tineri beneficiază de măsură de protecție specială la asistenți maternali profesioniști. Alți 251 de copii și tineri beneficiază de măsură de protecție specială la familie, persoană sau rude până la gradul IV. Prin aceste forme de protecție, intervenția este orientată spre asigurarea unui mediu cât mai apropiat de cel familial și spre menținerea relațiilor și legăturilor importante pentru copil, atunci când situația acestuia permite”, au mai precizat oficialii instituției.

În ceea ce privește persoanele adulte cu dizabilități, 332 de beneficiari primesc servicii sociale în sistem rezidențial, dintre care: 160 de persoane în centre pentru viață independentă; 154 de persoane în centre de îngrijire și asistență; 18 persoane în centre de abilitare și reabilitare. Serviciile rezidențiale sunt adaptate nevoilor beneficiarilor și urmăresc, în funcție de particularitățile fiecărei persoane, asigurarea îngrijirii, sprijinului și dezvoltării sau menținerii deprinderilor necesare unei vieți cât mai independente.