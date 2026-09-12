Protocol pentru intervenţii rapide când urșii coboară în oraș

Consiliul local al municipiului Baia Mare, întrunit în ședința extraordinară de joi, a adoptat un proiect de hotărâre important pentru siguranța cetățenilor. Acesta la va permite autorităților să intervină mai prompt în cazurile în care se semnalează urși pe teritoriul orașului.

Prin actul legislativ votat s-a stabilit o colaborare directă cu Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Maramureș (AJVPS) pentru intervenţii rapide în cazurile în care urșii coboară din pădure și intră în gospodăriile oamenilor. ”Câteva mii de euro costă o blană de urs, din câte am înțeles. Viețile băimărenilor, pe de altă parte, nu au preț! Este, cu siguranță, un subiect sensibil. Sunt convins că e o comparație cu care poate mulți dintre dumneavoastră nu sunteți confortabili, în special iubitorii de animale. Și vă înțeleg perfect. La rândul meu, iubesc animalele și cred că acțiunile mele spun mai multe decât o poză cu câini sau pisici. Sunt, de asemenea, mândru că Maramureșul găzduiește astăzi aproape 900 de exemplare de urs. Dar există un «dar». De câteva săptămâni, urșii ajung tot mai aproape de gospodăriile băimărenilor și, mai nou, chiar în zonele locuite ale municipiului Baia Mare. Comportament pe care nici nu ne permitem și nici nu ne dorim să îl încurajăm! Probabil ați văzut cu toții imaginile sau, dacă nu, cu siguranță ați primit în ultimele zile cel puțin o alertă prin sistemul ROALERT. În ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare de joi, am luat o decizie importantă și curajoasă totodată. Am aprobat încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Maramureș, care ne permite nu doar să ne coordonăm mai bine acțiunile atunci când este semnalată prezența urșilor, ci să putem lua și decizii alternative”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Prioritare vor fi capturarea și relocarea sălbăticiunilor

Prin aceste acțiuni comune se vor urmări, în principal, capturarea, relocarea sau alungarea urșilor, când situația o va permite. Însă nu sunt excluse nici măsurile extreme: ”Am delegat viceprimarului Pap Zsolt responsabilitatea de a urmări ca acest protocol să fie respectat și ca intervențiile să fie coordonate corespunzător. Unul dintre obiectivele noastre este să putem interveni și prin metode precum capturarea și relocarea exemplarelor, acolo unde situația o permite. Dar trebuie să fim și realiști. Dacă un urs devine agresiv și reprezintă un pericol iminent pentru cetățeni, nu vom ezita să luăm decizia care protejează oamenii. Am avut recent o astfel de situație chiar zilele trecute, la Uzina de Apă. Au fost încercate metode de îndepărtare a ursului, inclusiv semnalizarea acustică. Exemplarul a plecat cu greu. Principala noastră prioritate este, așadar, să avem mai multe instrumente la dispoziție, pentru că nu putem încuraja un comportament în care animalele sălbatice ajung să își facă veacul în gospodăriile oamenilor sau în zonele locuite ale orașului. Nu vreau și nu voi accepta ca Baia Mare să ajungă într-o situație precum cea cu care se confruntă Brașovul sau alte stațiuni montane”, a conchis primarul. În ultima perioadă, aproape că nu au fost zile în care să nu fie semnalată prezența unui urs pe raza administrativ-teritorială a municipiului sau împrejurimi, așa că adoptarea actualului protocol a venit numai bine.