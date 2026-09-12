S-au reluat cursurile de engleză pentru seniori

La centrele pentru seniori aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, seniorii băimăreni au parte de activități care îi ajută să rămână activi și dornici să descopere lucruri noi. De curând au reînceput cursurile de limba engleză la Centrul „Rivulus Pueris”, unde bunicii s-au întâlnit pentru a învăța, a exersa și pentru a-și dezvolta abilitățile de comunicare într-o atmosferă relaxantă.

”În perioada următoare, la Centrul Rivulus cursurile se vor desfășura în zilele de marți (grupa de avansați) și joi (grupa de începători), urmând ca de la finalul lunii septembrie cursurile de engleză să fie reluate și la Centrul CASPEV”, au punctat oficialii DAS Baia Mare.

Seniorii care doresc detalii suplimentare sunt rugați să sune la numerele de telefon: 0262-424.143 – Centrul Social „Rivulus Pueris”, str. Ioan Slavici nr. 1B; 0262-214.618 – Centrul de zi „CASPEV”, str. Săsarului nr. 3.