Strada Victoriei va înverzi – sute de arbori noi vor fi plantați aici

Noua stradă Victoriei, ce se află în reabilitare și modernizare, va deveni una cu adevărat verde, spun autoritățile locale. Aste deoarece va beneficia de sute de arbori ce vor fi plantați până la încheierea șantierului.

”Mărim semnificativ suprafețele verzi din oraș. Pe strada Victoriei vom planta peste 600 de copaci noi. Împreună cu echipa tehnică, am verificat în teren fiecare zonă în parte. Am analizat atât spațiile verzi existente, cât și amplasamentele noi unde vor fi create spații verzi suplimentare (multe dintre aceste zone fiind complet lipsite de vegetație până în prezent)”, a explicat Pap Zsolt Istvan, viceprimar în Baia Mare. Ce s-a făcut concret: s-a identificat și marcat fiecare punct exact de plantare; s-a stabilit numărul precis de arbori pentru fiecare tronson; s-au selectat speciile potrivite pentru mediul urban și specificul străzii; s-au centralizat toate datele într-un plan clar de execuție. La finalul proiectului, strada Victoriei va fi transformată într-un aliniament verde continuu, de la un capăt la altul, mai spun cei din autoritatea locală a orașului.