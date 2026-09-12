Un drum impracticabil din Șieu a fost redeschis

S-a redeschis un drum impracticabil de ani de zile în Comuna Șieu. Și lucrările s-au făcut cu voluntari.

”Am vrut să ne ținem de promisiune față de cei care folosesc drumul de la Podu’ Râtului (Pitic) și astăzi Rus Costan și Mihai Dunca, ajutoarele mele de nădejde, au reparat drumul vechi care până acum era impracticabil de câțiva ani, după cum spun cei care dețin terenuri în zonă. Doresc să se știe faptul că această lucrare s-a realizat din fonduri proprii, nu din bugetul primăriei, iar Costan și Mihai au făcut și de această dată voluntariat! Să-l folosiți cu sănătate, oameni buni!”, a declarat Ioana Rus, primar al comunei Șieu.