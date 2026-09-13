Expoziţia Rivulus Dominarum, la a XXXI-a ediţie

Produse tradiționale, haine din piele și blană, bijuterii handmade, delicatese, șeminee, panouri fotovoltaice, obiecte meșteșugărești și chiar produse din Turcia și servicii din Italia. Toate acestea îi așteaptă pe vizitatori, între 18 și 20 septembrie, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, în cadrul Expo Rivulus – ediția a XXXI-a. Una dintre atracțiile acestei ediții rămâne salonul „Republica Moldova prezintă”, care aduce la Baia Mare producători și antreprenori de peste Prut și creează, în același timp, un spațiu de întâlnire pentru oamenii de afaceri din România și Republica Moldova. Salonul expozițional ”Republica Moldova prezintă” este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în colaborare cu Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Baia Mare și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.