Planetariu mobil la Sărbătoarea Castanelor

Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare va fi prezent la Sărbătoarea Castanelor – Ediția 31 cu planetariul său mobil ROVER de la RSA COSMOS în Parcul Central, situat lângă Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime” din Baia Mare.

În zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2026, în­tre orele 11:00 și 17:00, programul special ”Astronomia mai aproape de comunitate” vă invită la o frumoasă întâlnire cu astronomia, prin observațiile directe de zi cu telescopul solar și proiecțiile fulldome (filme documentare tematice) în cupola gonflabilă a planetariului mobil plasată în Parcul Central. Capacitate maximă: 25 persoane simultan. Intrarea este liberă.