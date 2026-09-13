Tabăra „Tradiție și Noutate” aduce tinerii din Eparhia Maramureșului și Sătmarului la Izvoare

Episcopia Maramureșului și Sătmarului, prin Sectorul Teologic-Educațional și Biroul pentru Catehizarea Tineretului, organizează, în perioada 16–21 septembrie, tabăra „Tradiție și Noutate”, la Izvoare.

Evenimentul face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și Noutate”, ediția a VIII-a, inițiat de Patriarhia Română. Este pentru a doua oară când tabăra este organizată în Eparhia Maramureșului și Sătmarului. „Prin această tabără, tinerii vor beneficia de un spațiu pentru formare, dialog și apropiere de valorile creștine, dar și pentru socializare și dezvoltarea unor relații bazate pe credință și comunitate”, menţionează Arhid. Vlad Nechita, Biroul pentru Catehizarea Tineretului.