Canalizarea pe final în Suciu de Sus, branșamente la apă

Comuna Suciu de Sus are în finalizare canalizarea, ne spune primarul Ionel Todoran, acum se specializează personal astfel încât în toamnă să fie deservită stația de epurare și să se dea în folosință rețeaua.

În curs, ne spune el, sunt branșamente la rețeaua de apă, cu finanțare POIM, cu promisiuni ca în primăvară să fie funcțională. Sigur, probleme cu apa sunt ca peste tot. Mașina de pompieri a comunei alimenta din râu să ducă apă satului Larga, ce suferă din cauza lipsei.