Asociația pentru SMURD Maramureș, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, a susținut un curs de prim ajutor dedicat elevilor Liceului „Emil Racoviță” din Baia Mare.
”A fost o întâlnire în care informațiile, exercițiile practice și dorința de a învăța s-au transformat în cunoștințe care, într-o zi, pot face diferența între viață și moarte. Le mulțumim reprezentanților Liceului «Emil Racoviță» Baia Mare pentru invitație, încredere și deschiderea de a aduce educația pentru prim ajutor mai aproape de elevi”, au punctat oficialii Asociației pentru SMURD Maramureș.
Curs de prim ajutor susținut la ”Racoviță”
Asociația pentru SMURD Maramureș, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, a susținut un curs de prim ajutor dedicat elevilor Liceului „Emil Racoviță” din Baia Mare.