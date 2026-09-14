Curs de prim ajutor susținut la ”Racoviță”

Asociația pentru SMURD Maramureș, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, a susținut un curs de prim ajutor dedicat elevilor Liceului „Emil Racoviță” din Baia Mare.

”A fost o întâlnire în care informațiile, exercițiile practice și dorința de a învăța s-au transformat în cunoștințe care, într-o zi, pot face diferența între viață și moarte. Le mulțumim reprezentanților Liceului «Emil Racoviță» Baia Mare pentru invitație, încredere și deschiderea de a aduce educația pentru prim ajutor mai aproape de elevi”, au punctat oficialii Asociației pentru SMURD Maramureș.