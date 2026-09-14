Facturi decontate pentru cele două municipii din Maramureș

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 78.223.987 lei pentru 79 de investiții realizate prin componentele C5 – Valul Renovării și C11 – Turism și Cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, au fost decontate 67.667.650 lei pentru achitarea a 78 de facturi aferente Componentei C5 – Valul Renovării, pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Alte 10.556.336 de lei au fost alocate pentru un proiect finanțat în cadrul Componentei C11 – Turism și Cultură, care vizează amenajarea unor trasee cicloturistice. Din Maramureș au beneficiat de decontări Primăria Baia Mare – 364.522 lei și Municipiul Sighetu Marmației – 62.645 lei.