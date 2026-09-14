Lucrări cu poticneli pe DJ 182B Baia Mare – Coaș

Drumul Județean 182B care face legătura între Baia Mare şi Coaş are puțin peste 11 km și este împărțit în 3 sectoare. Pe sectorul 1 – de la intrarea în Satu Nou de Jos până la podul de la Cătălina lucrează ARL Strabag, iar termenul asumat este prima săptămână din noiembrie, între 1 și 7 noiembrie.

Până atunci trebuie finalizate lucrările la drum, stratul de uzură, marcajele și toate elementele necesare pentru ca cei aproximativ 3 km să fie predați 100% în circulație. Podul de la intrarea în Satu Nou de Jos ar trebui să fie finalizat în jurul datei de 20 octombrie. Tot aici au fost finalizați și piloții forați din beton care stabilizează urcarea pe dealul Hagăului, unde terenul a creat probleme serioase de stabilitate. În ce priveşte sectorul 3 – ultimii 3 km, dintre drumul spre Culcea și intersecția cu Coaș, antreprenorul general, OPENTRANS a dat asigurări că până la finalul lunii noiembrie, acești 3 km vor fi finalizați 100% și dați în trafic. Asta înseamnă: sistem rutier finalizat, strat de uzură, marcaje rutiere, semne de circulație, șanțuri și rigole. Până acum, drumul a fost lărgit, fundația este executată și primul strat de asfalt este așternut. Mai sunt de finalizat două podețe, șanțurile și urmează stratul de binder și stratul de uzură. Practic, până la finalul lunii noiembrie, 6 din cei 11 km vor fi finalizați 100%. În schimb, sunt probleme pe sectorul 2 – cei 5 km dintre podul de la Cătălina și intrarea în Săcălășeni. Acest sector nu va putea fi finalizat integral în acest an. Problema principală este suprapunerea lucrărilor de reabilitare a drumului cu lucrările de canalizare executate de Vital SA prin DIMEX, în Cătălina și Săcălășeni.

„De mai bine de un an am cerut o soluție tehnică prin care introducerea canalizării să nu afecteze acostamentul drumului. Soluția inițială nu a fost acceptată și a trebuit refăcută. Vital estimează finalizarea lucrărilor sale în jurul datei de 20 octombrie, iar abia apoi putem continua noi cu sistemul rutier. Să faci tot drumul în luna noiembrie nu este realist. Estimarea pentru finalizarea integrală a acestui sector este 30 iunie 2027. Ținta este ca, până la finalul lunii noiembrie, și pe acest sector să avem primul strat de asfalt turnat, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții bune”, afirmă şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea. Una din cele mai importante lucrări vizează podul de la Cătălina. Podul are aproximativ 200 de metri și este unul dintre cele mai lungi poduri din Maramureș. Începând de marți, vor începe să fie montate cele 72 de grinzi ale podului. Estimarea este ca în jurul datei de 15–20 octombrie să poată fi redeschisă circulația pe pod, în condiții de șantier, semaforizat, pe câte un sens.