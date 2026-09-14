Lucrări pe șantierele deschise prin Baia Sprie

O serie de lucrări sunt în desfășurare, în această perioadă, pe raza orașului Baia Sprie. Muncitorii lucrează de zor pentru finalizarea acestora în termen și la standardele asumate.

Astfel, în zona Nireș se construiește o creșă. Apoi pe strada Nicolae Iorga se efectuează reparații. De asemenea, se amenajează curtea Căminului pentru persoane vârstnice și se pregătește pentru asfaltare str. Salcâmilor. Se construiesc și căminele de racord pe străzile Pietrosului și Olarilor sau branşamentele la rețeaua de gaz pe str. Aleea Minerilor. Nu în ultimul rând, se realizează marcaje în parcările publice. ”Avem lucrări care se desfășoară în paralel pe raza întregului oraș, proiecte pe utilități, intervenții pe lucrări finanțate de la bugetul local sau proiecte finanțate pe fonduri naționale sau europene. Cunoaștem faptul că generează poate disconfort, dar în același timp, știm cu toții că trebuie făcute. Mulțumesc cetă­țenilor pentru înțelegere și cooperare. Faptul că se lucrează este un lucru bun. Încercăm permanent să urgentăm și să lucrăm eficient, în folosul întregii comunități. Odată finalizate toate aceste lucrări, vom beneficia cu toții de un confort sporit, servicii mai bune și un oraș mai modern și func­țional”, a spus Sebastian Alin Bîrda, primarul orașului Baia Sprie.