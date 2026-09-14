O nouă stradă din Borșa a scăpat de praf și teren accidentat

Strada Muntelui din cartierul Valea Poienii – Borșa este asfaltată integral, până la ultima casă. Este un kilometru de drum, dar care schimbă, concret, viața celor peste 120 de oameni care locuiesc aici.

Localnicii vor ajunge mai repede acasă, vor circula mai în siguranță și nu vor mai avea parte, zi de zi, de praf și de un drum greu de parcurs. ”Pentru mine, administrația înseamnă să ajung și acolo unde oamenii au așteptat ani de zile, să nu uit nicio stradă, nicio casă și niciun om. Asta înseamnă respect pentru borșeni: să muncim pentru comunitate, pentru fiecare cartier și pentru fiecare familie. Continuăm, stradă cu stradă, facem din Borșa un oraș mai bun pentru toți”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.