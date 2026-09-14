Primăriile rămân fără bani pentru investițiile prin ”Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării informează beneficiarii Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” că fondurile bugetare alocate programului pentru anul în curs au fost epuizate. În Maramureș există o serie de investiții în derulare prin acest program.

În aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro a fost suspendată din data de 11 septembrie 2026, urmând să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului. Măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene, prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate.

Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite, ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate. În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile. Totodată, sumele aferente contribuției de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

După cum este cunoscut, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” se finanțează investiții de infra­structură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare. În Baia Mare, reabilitarea străzii Victoriei este finanțată prin PNI. La fel, tronsoane de drumuri județene aflate în modernizare sunt finanțate tot prin acest program, beneficiar fiind CJ Maramureș. Nu mai vorbim de o serie de comune, care au în derulare proiecte de alimentare cu apă și canalizare sau drumuri.