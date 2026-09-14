Proiect dedicat prevenirii și gestionării riscurilor de mită, la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

De curând, a avut loc conferința de deschidere a proiectului T.I.N.A. – Inițiativa Transfrontalieră pentru o nouă abordare a guvernanței în domeniul sănătății pentru o sănătate sigură, digitală și onestă fără frontiere, derulat de Spitalul Municipal Sighetu Marmației.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai unor instituții importante din domeniul sănă­tă­ții și administrației publice, membri ai grupului țintă, precum și partenerii ucraineni de la Central City Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk City Council, alături de care se va construi această colaborare transfrontalieră.

”Ne-am bucurat să avem alături de noi reprezentanți ai BRCT Suceava, ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai Instituției Prefectului, manageri și reprezentanți ai unor spitale și instituții medicale din județ, reprezentanți ai Consiliului Local și ai Primăriei, precum și reprezentanți ai altor instituții publice. Prezența tuturor confirmă un lucru esențial: o schimbare reală în domeniul sănătății nu poate fi realizată izolat. Ea se construiește prin cooperare, responsabilitate, transparență și o viziune comună. În cadrul conferinței am discutat despre integritate, prevenirea și combaterea mitei și managementul riscurilor, elemente esențiale pentru creșterea siguranței și calității în organizațiile medicale”, au precizat oficialii spitalului.

Un accent important al proiectului îl reprezintă prevenirea și gestionarea riscurilor de mită, precum și dezvoltarea unei abordări structurate pentru identificarea, evaluarea, tratarea și monitorizarea riscurilor care pot afecta activitatea unei organizații medicale.

”În acest context, proiectul urmărește aplicarea principiilor a două standarde importante: ISO 31000 – Managementul riscului, pentru o abordare structurată și eficientă a identificării, evaluării și ges­tionării riscurilor; ISO 37001 – Sisteme de management anti-mită, pentru prevenirea, detectarea și gestionarea riscurilor de mită și consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe integritate și transparență. Adevărata valoare a acestui proiect nu o vom măsura doar în activitățile pe care le vom realiza în următoarele 18 luni, ci mai ales în ceea ce vom reuși să schimbăm și să lăsăm în urmă după încheierea proiectului”, a mai declarat conducerea Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

Valoarea totală a proiectului este de 566.447,30 EUR, iar perioada de implementare este cuprinsă între 16.06.2026 și 15.12.2027.