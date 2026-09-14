Şantiere prevăzute pentru 2027 pe drumurile din Maramureş

Autorităţile maramureşene lucrează la planurile cu şantiere prevăzute să fie deschise anul viitor.

În 2027 se doreşte începerea lucrărilor la drumul Ocna Șugatag – Ferești, iar apoi cu Bocicoel și legătura dintre Bogdan Vodă și Vișeu de Jos. Odată finalizate procedurile de achiziție se va intra în șantier și pe legătura Rogoz – limita cu județul Bistrița-Năsăud – Suciu de Sus. „Avem mult de recuperat la infrastructura rutieră a Maramureșului. Dar avem proiecte, avem drumuri pregătite și, pas cu pas, deschidem noi șantiere și punem kilometri de drum județean la standardul pe care maramureșenii îl merită”, au precizat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.