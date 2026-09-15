28 de cupluri din Tăuții-Măgherăuș au împlinit 50 de ani de căsnicie

Nunta de Aur – ziua în care se celebrează iubirea ce a trecut testul timpului – a avut loc în Tăuții-Măgherăuș. ”50 de ani de iubire, respect și încredere. Acestea sunt valorile care au stat la temelia căsniciilor celor 28 de cupluri pe care le-am sărbătorit azi, cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie. Vă mulțumesc pentru exemplul pe care îl oferiți generațiilor tinere. Vă doresc din suflet multă sănătate, liniște, bucurii alături de familie și, mai presus de toate, să vă aveți unul pe celălalt încă mulți ani de acum înainte. La mulți ani pentru cei 50 de ani de căsnicie și pentru iubirea care continuă să inspire!”, a spus Dumitru Marinescu, primarul orașului.