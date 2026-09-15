Anais Ţicală, marea câştigătoare a Festivalului din Stremţ

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În localitatea Stremț s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a festivalului-concurs de interpretare muzică populară și instrument „Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei Anicuța”.
Trofeul ediției din acest an a fost câștigat de Anais Țicală, elevă în clasa a V-a la Colegiul de Arte și la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” din Baia Mare. Anais Țicală a impresionat juriul cu interpretarea doinei „Mândru-și cântă păsările” și a cântecului „Ia-ți, mireasă, ziua bună”. Anais Ţicală este pregătită de profesoarele Mihaela Iacob Dan și Mihaela Bob Zăiceanu.

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