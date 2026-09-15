Beneficii noi pentru adulții cu dizabilități

Adulții cu dizabilități au la dispoziție două tipuri noi de beneficii, care îi vor ajuta să ducă o viață independentă. Astfel, începând cu 31 august 2026, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2026, este reglementată în mod direct procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu dizabilități. Prin aceste măsuri se urmărește sprijinirea persoanelor adulte cu dizabilități pentru a trăi în comunitate, cu un grad cât mai mare de autonomie, precum și accelerarea procesului de dezinstituționalizare și prevenirea instituționalizării.

”Beneficiul pentru locuire reprezintă o indemnizație lunară egală cu un salariu minim brut pe țară, destinată sprijinirii persoanei cu dizabilități în vederea traiului independent în comunitate. La nivelul actual al salariului minim brut pe țară, valoarea de referință este de 4.325 lei/lună. Beneficiul are ca scop susținerea persoanei pentru acoperirea unor cheltuieli de locuire și facilitarea trecerii de la dependența de serviciile rezidențiale la viața independentă în comunitate. Beneficiul se adresează persoanelor încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care se află în situația prevăzută de legislație și beneficiază de măsuri de dezinstituționalizare și integrare în comunitate”, au explicat reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Maramureș. Beneficiul nu se acordă persoanelor care optează pentru măsuri de protecție de tip servicii de locuire asistată în comunitate pentru viață independentă.

Un alt beneficiu este cel de tranziție, care are rolul de a sprijini persoana adultă cu dizabilități în procesul de ieșire din serviciul rezidențial și trecere la viața independentă în comunitate.

”Valoarea acestuia este de maximum două salarii de bază minime brute pe țară, ceea ce în prezent înseamnă maximum 8.650 lei. Sumele pot acoperi cheltuieli necesare pregătirii și realizării tranziției către noul spațiu de locuit, precum și alte cheltuieli necesare pentru integrarea în comunitate și pentru gestionarea unor situații de urgență sau de criză”, au mai explicat oficialii AJPIS Maramureș.

Acordarea beneficiilor se realizează pe baza unei evaluări a nevoilor individuale de viață în comunitate, iar procedura presupune depunerea documentelor prevăzute de lege și verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. Rolul principal în implementarea acestor măsuri revine direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, care gestionează acordarea beneficiilor în condițiile stabilite de legislație.